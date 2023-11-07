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Новости > Стали известны детали «секретного» документа Еврокомиссии по Украине

Стали известны детали «секретного» документа Еврокомиссии по Украине

Агата Кловская
07.11.23 14:19
210
Стали известны детали «секретного» документа Еврокомиссии по Украине

Главное: СМИ узнали детали «секретного» документа Еврокомиссии по Украине. Выполнены четыре из семи критериев для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Детали: Журналисты выяснили, что Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС. Об этом говорится в отчете по Украине, который является внутренним документом Еврокомиссии, пишет Радио Свобода.

Согласно внутреннему отчету, в настоящее время завершенными считаются следующие критерии:

— внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда Украины, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

— завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и создание Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

— соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и одобрении стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;

— реформа медиаотрасли — приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

Чтобы понимать, какие критерии в отчете ЕК считаются не выполненными, следует отметить, что в общей сложности речь шла о 7 так называемых критериях, больше напоминающих реформы. Простым языком их можно назвать так: реформа Конституционного суда; продолжение судебной реформы; антикоррупция, включая назначение руководителя САП; борьба с отмыванием средств; воплощение антиолигархического закона; согласование аудиовизуального законодательства с европейским и изменение законодательства о нацменьшинствах.

Так вот, как пишут журналисты, относительно антиолигархического закона, то в документе говорится, что «Украине все же следует одобрить закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами». В части реформы законодательства относительно нацменьшинств, то в Еврокомиссии считают, что выполнены не все замечания, изложенные «в заключении от июня 2023 года и его дальнейшем выводе от октября 2023 года», в частности не внесены изменения «в законы о государственном языке, СМИ и образовании».

Кроме этого в отчете говорится, что «Украина все же должна принять закон об увеличении штатного расписания НАБУ и изъять из закона о предотвращении коррупции нормы, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничения полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами для вступления на государственную службу».

В тему: Зеленский рассказал, когда Украину могут принять в ЕС.

Тэги: Евросоюз, Украина, общество, Еврокомиссия

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