В Газе заявили о более чем 10 тысячах погибших

Главное: В результате авиаударов Израиля по сектору Газа количество погибших возросло до более чем 10 тысяч человек.

Детали: Министерство здравоохранения Газа, подконтрольное ХАМАС заявило о более чем 10 тысячах погибших в результате боевых действий, начавшихся после нападения боевиков группировки на Израиль 7 октября. Об этом сообщает The Guardian.

По данным ведомства, по состоянию на 6 ноября в анклаве погибли 10 022 человека, в том числе 4104 ребенка.

Ранее руководители основных гуманитарных агентств ООН, а также международных благотворительных организаций призвали к немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нападения ХАМАС не способны оправдать «никакие утеснения палестинского народа».

В тему: Генсек ООН призвал Израиль не убивать детей.