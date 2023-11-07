Шведские педиатры рассказали, почему маленьким детям не стоит смотреть телевизор

Главное: Детям до двух лет нельзя смотреть телевизор. Это негативно скажется на их здоровье.

Детали: Детям до двух лет нельзя смотреть телевизор, так как он ухудшает их память и внимание, а также провоцирует развитие у малышей депрессии. К таким выводам пришла Шведская ассоциация педиатров.

Медики говорят, что в таком возрасте не следует пользоваться смартфонами и планшетами.

Отмечается, что дети, которые регулярно пользуются гаджетами и смотрят телевизор, более раздражительны, чем их сверстники, обходящиеся без этих устройств.

Поясняется, что просмотр телевизора и игры связаны со снижением концентрации внимания и ухудшением памяти.

Информируется, что мультфильмы, игры и детские шоу обычно яркие, красочные и динамичные. Кроме того, они сопровождаются громкими и разнообразными звуками.

Специалисты поясняют, что при просмотре телевизора или игре у ребенка вырабатывается большое количество дофамина – гормона, который отвечает за ощущение удовольствия.

Эксперты добавили, что дофамин является активным веществом в системе вознаграждения – это совокупность структур нервной системы, участвующих в регулировании и контроле поведения при помощи положительных реакций на действия.

В отчете сказано, что просмотр телевизора активирует ответственные за вознаграждение зоны в мозге ребенка, и он испытывает удовольствие. В дальнейшем дети будут стремиться испытать это яркое чувство снова.

Врачи рассказали, что выброс дофамина может произойти вследствие подвижной игры со сверстниками или чтения интересной книги. Однако достичь такого эффекта с помощью игр и мультфильмов намного быстрее и проще. Кроме того, такой досуг не предполагает анализ какой-либо информации, применение умственных усилий и запоминание.

Резюмируется, что попытка ограничить время, проведенное перед экранами, может спровоцировать развитие у ребенка депрессивного расстройства. Так происходит потому, что дети утрачивают доступный источник удовольствия и развлечений, не приобретая ничего взамен.

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