Украинцы продолжают активно накапливать наличную валюту

Главное: Украинцы накапливают наличную валюту. За год – плюс восемь миллиардов долларов.

Детали: Украинцы активно занимаются накоплением наличной валюты. О ситуации поведал бывший председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

Финансист проинформировал, что на 1 октября финансовые активы населения нашей страны в виде наличной иностранной валюты достигли 116 миллиардов долларов.

Уточняется, что с начала года они выросли на восемь миллиардов долларов.

Сообщается также, что срочные гривневые депозиты в банковской системе достигли 461 миллиардов гривен (13 миллиардов долларов в эквиваленте), отмечая прирост в пять миллиардов долларов с начала года в эквиваленте.

Резюмируется, что основную часть прироста срочных гривневых депозитов составляют не вклады населения, а депозиты бизнеса (60%).

В тему: В Украине серьезно вырос спрос на валюту.