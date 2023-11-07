Жуткое ДТП в Турции: погибли мать и ее дети

Главное: Страшное ДТП произошло в Турции. Погибли дети.
Детали: В Турции произошло жуткое ДТП. Жертвами аварии стали шесть человек, пятеро из которых это дети.
По данным местной полиции, все они заживо сгорели в автомобиле на юго-востоке страны в районе Курталан города Сиирт.
Известно, что автомобиль вылетел с дороги и загорелся.
Погибшие – мать и ее дети.
Отец семейства, который был за рулем машины, выжил.
Сейчас выясняются причины инцидента.
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