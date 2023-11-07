Синоптик предупредила, что скоро в Украине будет холодно и мокро

Главное: Погода в Украине меняется. Ожидается похолодание.

Детали: В Украине холодает, пройдут дожди. Об этом поведала синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха, которую цитирует NV.

Она сказал: «Согласно расчетам, которые у нас есть на сегодня, начиная со второй половины ноября температура будет ощутимо снижаться. 13-14 ноября уже ожидаются определенные изменения, перестройка синоптических процессов».

Впрочем, как уточняется, нег, снег с дождем или просто мокрый снег ожидаются лишь преимущественно в Карпатах.

Отмечается: «Там это явление и было уже периодически, и снова может быть, особенно после прохождения циклона в среду, а затем и в субботу. Там уже, в принципе, даже снежный покров образуется. Остальную территорию пока обходят такие снежные полноценные циклоны. Но это прогноз до середины ноября, до 15 числа. Дальше ситуация может измениться».

Говорится, что с 8-9 ноября по стране ожидается похолодание, которое будет сопровождаться дождями, а в Карпатах с мокрым снегом.

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