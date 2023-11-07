В школах Винницы продлили карантин из-за гепатита А

Главное: В винницких школах из-за гепатита А продлили карантин. В медучреждениях области находятся 54 пациента, остальные — дома. Выписали уже 128 человек, известно только об одном новом случае заболевания в области.

Детали: В Винницкой области замедляется распространение гепатита А, но в Виннице продолжили карантинные мероприятия в учебных заведениях. Об этом сообщила пресс-служба Винницкой ОВА.

Во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций руководитель Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней Валентина Зайцева сообщила об одном новом случае заболевания.

Сообщается, что в медучреждениях области находятся 54 пациента, остальные — дома. Выписали уже 128 человек.

«Вероятно, инфекция возникла именно в городе Винница, потому что все заболевшие жители общин бывали в областном центре. Специалисты продолжают исследовать очаги болезней, вакцинировать по желанию людей, контактировавших с инфицированными, а также медицинских работников. В Виннице продолжаем дистанционную форму обучения еще на неделю. Будем дальше наблюдать за ситуацией. Массовые мероприятия и ярмарки остаются под запретом», — отметила первый заместитель председателя ОВА Наталья Заболотная.

Сообщается также о внеочередных обследованиях работников торговли на рынках и в продовольственных павильонах, а также всех субъектов хозяйствования, где были зарегистрированы больные гепатитом А.

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