Украинцы наконец-то получили возможность покинуть Сектор Газа

Главное: Украинцы могут покинуть Сектор Газа. Скоро начнется эвакуация.

Детали: Украинцы наконец-то могут покинуть Сектор Газа, который нещадно бомбит Израиль. Ожидается, что эвакуация начнется в ближайшее время.

Об этом поведал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, которого цитирует «Укринформ».

Дипломат сказал: «Первая группа наших граждан получила разрешение на эвакуацию из Сектора Газы – 101 человек, и 367, которые мы запросили, это согласованные на эвакуацию через Израиль. Остальных обещают выпустить в среду. Также по нашей просьбе выпускают 51 гражданина Молдовы».

Данная операция должна начаться сегодня.

Отмечается, что сотрудники посольства Украины уже ожидают на границе с Египтом и Газой.

Резюмируется: «Все скоординировано пока нормально. Надеюсь, что в четверг закончим выводить всех».

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