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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине хотят реформировать лотереи

В Украине хотят реформировать лотереи

Агата Кловская
07.11.23 10:47
136
В Украине хотят реформировать лотереи

Главное: Лотереи в Украине реформируют. Взялась Верховная Рада.

Детали: Верховная Рада взялась за украинские лотереи. Стало известно, что хотят изменить.

Так, в парламенте был зарегистрирован законопроект №10101 «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию законодательства в сфере организации и проведения азартных игр и государственных лотерей».

Документ предполагает, что проведение конкурса по выдаче государственным лотереям лицензии на ставки и казино, которая будет стоить 19,8 миллионов гривен в год.

Как сообщает РБК-Украина, лицензированные КРАИЛ компании сейчас платят 120 миллионов в год за возможность вести букмекерскую деятельность и еще 30 миллионов за онлайн-казино. Еще 40 миллионов придется заплатить за каждые пять залов игровых автоматов.

Сейчас в нашей стране работают две национальные лотереи: М.С.Л и «Украинская национальная лотерея».

В тему: В США в лотерею сорвали миллиардный джек-пот.

Тэги: азартные игры, общество, лотерея, новости Украины

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