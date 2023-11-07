Генсек ООН призвал Израиль не убивать детей

Главное: Генсек ООН осудил агрессию Израиля. Говорит, что Сектор Газа превращается в кладбище для детей.

Детали: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с резкой критикой Израиля за бомбардировки Сектора Газа. Произошло это на брифинге.

Он призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня, добавив, что территория становится «кладбищем для детей, где ежедневно погибают или получают ранения сотни несовершеннолетних».

Напоминается, что от израильских ударов страдают больницы, лагеря беженцев, мечети и объекты ООН.

По его словам, ХАМАС в то же время использует мирных жителей в качестве живого щита и продолжает обстреливать Израиль.

Антониу Гутерриш сказал: «Ни одна сторона в вооруженном конфликте не стоит выше международного гуманитарного права».

Отмечается, что в Секторе Газа погибли представители международных организаций и журналистов.

Генсек ООН сообщил: «За четырехнедельный период было убито больше журналистов, чем в любом конфликте за последние три десятилетия. Было убито больше гуманитарных работников ООН, чем за любой сравнительный период в истории нашей организации».

Резюмируется, что заложники, удерживаемые боевиками ХАМАС, должны быть немедленно освобождены.

В тему: Израиль нанес удар по рыбакам в Секторе Газа.