Как замглавреда Zaxid.net Анна Журба «села в лужу»

Украинская журналистика в последние годы не радует. Свежий пример – статья зама главного редактора проекта Zaxid.net Анны Журбы «Російська пропаганда: як в українських біженців у Європі «відбирають» дітей».

Анна Журба умудрилась обвинить украинское издание «Фраза» в… пророссийских нарративах лишь на том основании, что в нашем издании была перепечатана общественно значимая статья, посвященная проблеме украинских беженцев в ЕС.

Более того, Журба заявила, что (цитируем) «Фраза юа» має технічні сайти з російським доменом». Судя по скрину, информацию она вытянула с сайта https://builtwith.com

Каким образом этот проект прицепил к «Фразе» российские домены мы понятия не имеем. Вместе с тем, пани Журбе следовало бы проанализировать в указанной системе для начала домен своего собственного сайта и, поверьте, она узнала бы много нового. К примеру то, что Zaxid.net, оказывается, тоже имеет «технические сайты с российким доменом». Сами можете проверить: https://builtwith.com/relationships/zaxid.net

Также Журбе следовало бы узнать, за что сайт «Фраза» еще в самом начале войны был заблокирован Роскомнадзором. Замглавного редактор проекта Zaxid.net, в отличие от читателей «Фразы», будет удивлена – за проукраинскую позицию.