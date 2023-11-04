Ил-96-400М: в РФ как смогли модернизировали советский дальнемагистральный самолет

Главное: В РФ совершил первый полет модернизированный Ил-96-400М. Он проигрывает западным конкурентам по всем параметрам.

Детали: В России подняли в небо самолет Ил-96-400М. Он является обновленной версией советского Ил-96-300

Новая модель Ил-96-400М может частично удовлетворить дефицит дальнемагистральных самолетов в стране, который возник из-за западных санкций. Однако по своим характеристикам обновленный авиалайнер уступает своим западных аналогам, поскольку устарел еще два десятилетия назад.

«Первый и успешный полет модернизированного Ил-96-400М — это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных конструкторских бюро и авиазаводов», — заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Ил-96-400М, по данным сайта «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), которая занимается его производством, по-прежнему имеет летный экипаж из трех человек, тогда как стандартом для западных авиалайнеров уже более 30 лет является экипаж из двух пилотов.

Негативно на экономичность Ил-96-400М влияет наличие четырех двигателей. Западные производители Airbus и Boeing устанавливают на современных самолетах для дальних перелетов только два двигателя.

Ил-96-400М проигрывает западным конкурентам не только по экономичности, но и по дальности и вместимости. Его максимальная дальность составляет 8100 км, а вместимость — 370 кресел. Для сравнения Boeing 777-300ER из парка «Аэрофлота» может брать на борт 427 пассажиров и лететь на расстояние 11200 км.