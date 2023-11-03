Аяз Шабутдинов: в РФ задержан блогер-миллионник

Главное: Российский блогер-миллионник Аяз Шабутдинов задержан в Москве. Недавно он вернулся в РФ из Австрии.
Детали: В Москве задержан российский блогер-миллионник Аяз Шабутдинов, сообщают местные СМИ. Его подозревают в мошенничестве.
Главное: Российский блогер-миллионник Аяз Шабутдинов задержан в Москве. Недавно он вернулся в РФ из Австрии.
Детали: В Москве задержан российский блогер-миллионник Аяз Шабутдинов, сообщают местные СМИ. Его подозревают в мошенничестве.
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