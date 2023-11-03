Аяз Шабутдинов: в РФ задержан блогер-миллионник

Главное: Российский блогер-миллионник Аяз Шабутдинов задержан в Москве. Недавно он вернулся в РФ из Австрии.

Детали: В Москве задержан российский блогер-миллионник Аяз Шабутдинов, сообщают местные СМИ. Его подозревают в мошенничестве.

Аяз Шабутдинов — автор популярных «тренингов», на которых «мотивирует» людей на быстрый заработок. У него почти 2 миллиона подписчиков в Instagram.

Сообщается, что на прошлой неделе Аяз Шабутдинов вернулся в РФ из Австрии. В своем инстаграме он вчера выкладывал фото из Вены.

В центре блогера назвали информацию о задержании фейком.

Ранее в РФ задержали еще одного популярного бизнес-коуча Елену Блиновскую.