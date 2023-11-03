Реестр домашних животных скоро заработает в Украине

Главное: В Украине появится Единый государственный реестр домашних животных. Он будет распространятся на собак и кошек.

Детали: Скоро в Украине появится Единый государственный реестр домашних животных. Постановление о его создании утвердил Кабмин, сообщает Минцифры.

Единый государственный реестр домашних животных будет распространятся на собак и кошек.

В реестре домашних животных будет содержаться:

— описание животных,

— информация о вакцинации,

— стерилизации и другие данные.

Как заявляет Минцифры, появление реестра домашних животных должно упростить получение документов для животных и приблизить украинское законодательство к международным стандартам.