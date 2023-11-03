В МИД ответили по поводу «тайных переговоров» с РФ

Главное: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет смысла вести никакие переговоры с Россией. До тех пор, пока она не будет готова покинуть наши территории, пояснил министр.

Детали: Украина не ведет никаких переговоров «за закрытыми дверями» с Россией. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ZDF, сообщил Укринформ в пятницу, 3 ноября.

Так, на вопрос модератора, не ведет ли Украина переговоры с РФ «за закрытой дверью», Кулеба коротко ответил: «нет». Он отметил, что основой Формулы мира является уважение суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Если переводить с дипломатического (языка) на обычный, то это означает, что Россия должна уйти из Украины. Пока этого не произойдет, пока она не будет готова этого сделать, нет смысла вести никакие переговоры», — сказал он.

Относительно ситуации с ракетами Taurus, которые Украина просит у Германии передать еще весной, Кулеба заявил, что «вопрос открыт, но Германия требует времени». По его словам, этот аргумент партнеры приводят как публично, так и в конфиденциальных разговорах с украинскими коллегами.

Глава МИД подчеркнул, что Украина сформировала доверительные отношения с партнерами, следовательно, им не стоит беспокоиться, что оружие будет использовано не так, как они просят.

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