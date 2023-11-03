Между человеком и шимпанзе нашли кое-что общее

Главное: Ученые нашли схожесть между человеком и шимпанзе. Эти животные воюют схожим образом.

Детали: Ученые из Кембриджского университета в Великобритании нашли кое-что общее между человеком и шимпанзе. Появились данные их отчета.

Отмечается, что эти животные, как и мы, используют высоты ландшафта, чтобы получить тактическое преимущество в территориальных конфликтах.

Информируется о том, что исследование поведения двух соседних групп шимпанзе проводилось в Национальном парке Таи в Кот-д'Ивуаре.

Эксперты говорят, что тактические боевые действия считаются одним из факторов эволюции человеческого познания, а одной из таких тактик является использование высот в территориальных конфликтах.

Исследователи сообщают, что такой прием является одной из самых древних военных тактик в истории человечества.

Ранее считалось, что эта тактика свойственна только человеку.

В ходе своей работы ученые проследили за тем, как шимпанзе перемещались по контролируемой ими местности, а также по районам, где между ними периодически происходили конфликты.

Оказалось, что животные в два раза чаще поднимались на высокие точки, когда направлялись к границам конкурирующей группы, чем во время похода вглубь собственной территории.

Поясняется: «Шимпанзе поднимаются на холм, останавливаются там и, основываясь на собранной информации, либо идут дальше, либо отступают. Возвышенность позволяет им получать информацию о своих соседях, особенно об их количестве и о том, как далеко они находятся».

Выяснилось, что, пребывая на возвышенности, шимпанзе ведут себя тихо, не занимаясь добычей пищи и не выполняя других привычных действий.

Такие факты позволяют предположить, что шимпанзе находились на возвышенности исключительно для того, чтобы выяснить местонахождение других конкурирующих групп, прежде чем отправиться на их территорию.

Резюмируется, что полученные результаты подтверждают идею о том, что использование высоты группами шимпанзе способствует сбору информации о соперниках и проведению соответствующих тактических маневров, говорится в исследовании.

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