Британская королева опозорилась в Африке

Главное: Британская королева Камилла опозорилась в Кении. У нее не нашлось денег на базаре.

Детали: Британская королева Камилла, приехавшая в Африку со своим супругом королем Карлом III, опозорилась в Кении. Об этом пишет издание Daily Mail.

Женщина делала покупки на местном рынке, но у нее не нашлось денег, чтобы заплатить за украшения ручной работы.

После этого ее помощнику пришлось обходить продавцов и узнавать их данные, чтобы потом расплатиться с ними.

Уточняется, что существует древняя традиция, согласно которой королевские особы не носят с собой наличных денег.

Стоит добавить, что Камилла не получит денежное довольствие от британского правительства. Национальное аудиторское управление опубликовало постановление, согласно которому она не будет получать отдельное ежегодное денежное довольствие, а мероприятия с ее участием будут спонсироваться средствами Государственного гранта. Данное решение связано с тем, что Цивильный лист и несколько финансовых грантов от правительства, из которых расходовались средства на нужды королевской семьи, теперь заменены Государственным грантом.

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