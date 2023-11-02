Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Андрей Довбенко: украинский мошенник попал в поле зрения НАБУ

Андрей Довбенко: украинский мошенник попал в поле зрения НАБУ

Александр Панько
02.11.23 11:10
74
Андрей Довбенко: украинский мошенник попал в поле зрения НАБУ

Лондон, 2 ноября 2023 – Украинский коррупционер Андрей Довбенко, обвиняемый в совершении группового преступления по мошеннической передаче арестованного имущества Alma management, сейчас находится в центре внимания в связи с его попытками скрыться от украинской полиции. Как пишут СМИ, согласно данным британского издания AssayNews, Довбенко, проворачивавший свои грязные сделки в Украине, России и ЕС, пытается укрыться в столице Соединенного Королевства.

29 декабря 2022 года Государственная антикоррупционная служба Украины уведомила Андрея Довбенко о подозрении в организации преступной группы, занимавшейся мошенничеством на сумму более 500 миллионов гривен. Он был объявлен в розыск как организатор преступной группы, причастной к масштабным коррупционным схемам.

Информация о подозреваемом стала известна после расследования схемы, включающей продажу арестованного имущества, в которой участвовали должностные лица Агентства по управлению возвращением активов (ARMA) и представители государственной компании SETAM. Схема включала продажу земельных участков, песка, карбамида, зерна и других культур.

Андрей Довбенко, бывший глава ARMA и выпускник Киево-Могилянской академии, ранее был связан с юридической фирмой EVRIS, которая занимала топовые позиции в рейтинге юридических фирм Украины. На данный момент, как шутят в Украине, Андрей Довбенко он занимается "территориальной обороной" Лондонского сити.

Согласно источникам, Андрей Довбенко рассматривает возможность получения политического убежища в Великобритании, тогда как другой подозреваемый, Владимир Галантерник, также имеет земельный участок в Лондоне. Журналисты отмечают, что в доме Галантерника сейчас идет ремонт.

Андрей Довбенко, конечно же, отрицает свою причастность к совершенным преступлениям и утверждает, что якобы НАБУ ошибается.

Следователи продолжают расследование, чтобы установить все подробности коррупционных схем, в которые вовлечен Довбенко.

Следите за обновлениями нашего канала для получения последних новостей о развитии этой истории.

Тэги: НАБУ, Андрей Довбенко

Комментарии

Статьи

02.11.23 08:51

Третья мировая война 2023: ближневосточный кризис перерастает в глобальный <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Андрей Довбенко: коррупционер и владелец элитной лондонской недвижимости - в розыске НАБУ
01.11.23 19:35

Андрей Довбенко: коррупционер и владелец элитной лондонской недвижимости - в розыске НАБУ

Автор: Александр Панько

Все новости
Главное
Популярное
02.11.23 11:33

Боевики ХАМАС убили уже 242 заложников

02.11.23 11:23

В Украине могут расширить категории граждан, подлежащих мобилизации

02.11.23 11:16

В Украине серьезно вырос спрос на валюту

02.11.23 11:08

Израиль продолжает убивать мирных жителей Сектора Газа

02.11.23 10:43

Гепатит А добрался до Ивано-Франковска

02.11.23 10:42

Отправлять письма в Украине станет дороже

02.11.23 10:31

В Полтавской области молния убила молодого парня на байдарке

02.11.23 10:16

Представители Байдена и Си Цзиньпина договорились о новой встрече глав государств

02.11.23 10:08

Жесткие бои на фронтах: украинцам рассказали, что и где происходит

02.11.23 09:57

Стало известно, в каких областях Украины завершилась посевная кампания

02.11.23 11:23

В Украине могут расширить категории граждан, подлежащих мобилизации

02.11.23 10:43

Гепатит А добрался до Ивано-Франковска

02.11.23 09:51

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 302 420 солдат

01.11.23 13:22

Крымский мост окутал густой дым

01.11.23 12:48

Более 400 тысяч жителей Донбасса оккупанты подвергли «фильтрации»

01.11.23 10:32

Усик и Фьюри не встретятся в ринге 23 декабря

01.11.23 08:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 301 490 солдат

31.10.23 18:23

Гепатит А в Киеве: вспышку инфекции ждут со дня на день

31.10.23 15:37

Загадочный перевал Дятлова снова привлек к себе внимание: там пропали пятеро туристов

31.10.23 13:18

В России прогремел взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов

26.10.23 11:52

Словакия отказалась предоставлять военную помощь Украине

26.10.23 12:53

Алиев рассказал ужасную деталь о состоянии здоровья Милевского

27.10.23 16:58

В Минздраве рассказали, чем опасен вирус гепатита А и каковы его симптомы

30.10.23 15:52

Вспышка гепатита А на Виннитчине переросла в чрезвычайную ситуацию областного масштаба

26.10.23 16:30

Глава ВОЗ огорошил жутким прогнозом

27.10.23 09:16

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 297 680 солдат

27.10.23 11:41

Вспышка гепатита А в Винницкой области: число заболевших растет

27.10.23 13:21

В Украине приняли финмониторинг для политиков

26.10.23 15:00

В Украине еще больше снизили учетную ставку

26.10.23 14:50

На Виннитчине резко возросло количество больных гепатитом А

Фото и Видео
ABBA снова вместе: впервые за 36 лет
ABBA снова вместе: впервые за 36 лет
ABBA снова вместе: впервые за 36 лет
ABBA снова вместе: впервые за 36 лет
Убийца (2023): дата выхода и трейлер нового фильма от знаменитого Дэвида Финчера
Убийца (2023): дата выхода и трейлер нового фильма от знаменитого Дэвида Финчера
Маск наехал на Сороса и хочет его засудить
Маск наехал на Сороса и хочет его засудить
Гепатит А в Киеве: вспышку инфекции ждут со дня на день
Гепатит А в Киеве: вспышку инфекции ждут со дня на день
В Крыму обмелели водоемы, — соцсети
В Крыму обмелели водоемы, — соцсети
В России прогремел взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов
В России прогремел взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов
В севастопольской бухте дымит российский корабль
В севастопольской бухте дымит российский корабль
В Крыму на аукционе «продали» квартиру семьи Зеленских
В Крыму на аукционе «продали» квартиру семьи Зеленских
Синоптик: Киев порадуют аномально теплые ноябрьские дни
Синоптик: Киев порадуют аномально теплые ноябрьские дни
Израильские танки зашли на окраину Газы и перерезали одну из ключевых дорог
Израильские танки зашли на окраину Газы и перерезали одну из ключевых дорог
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.