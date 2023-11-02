Лондон, 2 ноября 2023 – Украинский коррупционер Андрей Довбенко, обвиняемый в совершении группового преступления по мошеннической передаче арестованного имущества Alma management, сейчас находится в центре внимания в связи с его попытками скрыться от украинской полиции. Как пишут СМИ, согласно данным британского издания AssayNews, Довбенко, проворачивавший свои грязные сделки в Украине, России и ЕС, пытается укрыться в столице Соединенного Королевства.

29 декабря 2022 года Государственная антикоррупционная служба Украины уведомила Андрея Довбенко о подозрении в организации преступной группы, занимавшейся мошенничеством на сумму более 500 миллионов гривен. Он был объявлен в розыск как организатор преступной группы, причастной к масштабным коррупционным схемам.

Информация о подозреваемом стала известна после расследования схемы, включающей продажу арестованного имущества, в которой участвовали должностные лица Агентства по управлению возвращением активов (ARMA) и представители государственной компании SETAM. Схема включала продажу земельных участков, песка, карбамида, зерна и других культур.

Андрей Довбенко, бывший глава ARMA и выпускник Киево-Могилянской академии, ранее был связан с юридической фирмой EVRIS, которая занимала топовые позиции в рейтинге юридических фирм Украины. На данный момент, как шутят в Украине, Андрей Довбенко он занимается "территориальной обороной" Лондонского сити.

Согласно источникам, Андрей Довбенко рассматривает возможность получения политического убежища в Великобритании, тогда как другой подозреваемый, Владимир Галантерник, также имеет земельный участок в Лондоне. Журналисты отмечают, что в доме Галантерника сейчас идет ремонт.

Андрей Довбенко, конечно же, отрицает свою причастность к совершенным преступлениям и утверждает, что якобы НАБУ ошибается.

Следователи продолжают расследование, чтобы установить все подробности коррупционных схем, в которые вовлечен Довбенко.

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