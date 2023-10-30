Украинцам рассказали, как будет работать электронный реестр военнообязанных

Главное: В Минцифре объяснили, как будет работать реестр военнообязанных. Михаил Федоров отметил, что сейчас нет интерфейса коммуникации граждан с военкоматами через реестр.

Детали: Единый электронный реестр военнообязанных необходим для того, чтобы отцифровать информацию о гражданах и автоматизировать работу военкоматов. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что единый электронный реестр военнообязанных «Оберег» вводился в эксплуатацию и наполнялся достаточно долго. Он появился раньше начала полномасштабного вторжения в РФ.

По его словам, каждый военкомат владеет информацией о военнообязанных, но эту информацию хранит в «папочках».

«По сути, первая задача была — это отцифровать эти папочки, внести их в систему, для того чтобы эта информация была онлайн. И когда вы приходите в военкомат, она вся была в вашем деле и не нужно было искать эту информацию. Тогда сразу в режиме реального времени понятно для Вооруженных сил Украины, а что вообще происходит с мобилизацией, а сколько военнообязанных, а где они учились — то есть для того, чтобы делать какое-то прогнозирование. Этот этап закончился, более 90% уже отцифровано именно этой информации», — отметил он.

Он добавил, что теперь все будет построено таким образом, что когда человек приходит в военкомат, данные уже находятся в этой системе.

Федоров отметил, что при женитьбе мужчина должен известить об этом военкомат. При появлении единого реестра эта информация может изменяться автоматически. Так, будет не нужно каждый раз приходить в военкомат для того, чтобы известить его о том, что в жизни человека что-то изменилось.

По его словам, есть несколько правил, когда человеку нужно приходить. Он уверен, что 90% мужчин нарушали их, ведь даже не знают об их существовании.

Министр сказал, что сейчас нет интерфейса коммуникации граждан с военкоматами через реестр. Речь об автоматизации для общения сотрудника военкомата с военнообязанным — ему не нужно будет бежать и брать папочку с документами.

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