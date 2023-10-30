Россия вербует женщин для отправки на войну против Украины, — британская разведка

Главное: ЧВК «Редут» активно вербует в свои ряды россиянок. Они должны будут участвовать в боевых действиях в Украине в составе оккупационных сил.

Детали: Российская частная военная компания (ЧВК) «Редут», которая поддерживается государством и связана с военной разведкой, вербует женщин для отправки на фронт. Об этом сообщает Twitter (X) Министерства обороны Великобритании.

Речь идет о формируемом в России батальоне «Борз». Он входит в ЧВК «Редут», который, скорее всего, напрямую финансируется Главным разведывательным управлением (ГРУ) РФ.

Недавно были зафиксированы случаи рекрутинга женщин в такое формирование. В рекламных объявлениях в социальных сетях женщин-новобранцев призывают присоединиться к данному батальону для работы снайперами и операторами беспилотных летательных аппаратов.

В британской разведке напомнили, что в марте этого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о дислокации в Украине 1100 женщин, что соответствует лишь примерно 0,3 процента личного состава росармии.

«Как отмечается в рекламе „Редута“, в настоящее время они выполняют в основном функции медицинского обеспечения и общественного питания», — говорится в публикации.

В британском оборонном ведомстве добавляют, что остается неясным, будут ли официальные российские силы обороны «стремиться последовать этому примеру и открыть больше боевых ролей для женщин».

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