Паук в ухе: жительницу Тайваня спасли от головных болей, вытащив членистоногое создание

Главное: Из уха жительницы Тайваня вытащили маленького паука. Он вызывал головные боли.

Детали: Врачи вытащили из уха жительницы Тайваня паука, который вызывал головные боли, сообщает NBC News.

После нескольких ночей бессонницы 64-летняя женщина обратилась в клинику отоларингологии, где медики и обнаружили маленького паука в ушном канале пациентки.

Неизвестно, как долго членистоногое находилось в ухе пенсионерки, но паук даже успел сбросить старую кожу.

«Она не чувствовала боли, потому что паук был очень маленьким. Его размер был всего около 2-3 миллиметров», — рассказал доктор Тенчин Ван.