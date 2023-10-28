Паук в ухе: жительницу Тайваня спасли от головных болей, вытащив членистоногое создание

Главное: Из уха жительницы Тайваня вытащили маленького паука. Он вызывал головные боли.
Детали: Врачи вытащили из уха жительницы Тайваня паука, который вызывал головные боли, сообщает NBC News.
Главное: Из уха жительницы Тайваня вытащили маленького паука. Он вызывал головные боли.
Детали: Врачи вытащили из уха жительницы Тайваня паука, который вызывал головные боли, сообщает NBC News.
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