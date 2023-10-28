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Новости > ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту: призывает к перемирию

ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту: призывает к перемирию

Александр Панько
28.10.23 09:53
153
ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту: призывает к перемирию

Главное: ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию Палестины и Израиля. Против выказались Израиль и США. Франция и Россия были за. Украина, Германия и Индия воздержались.

Детали: Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает сайт ООН.

Революция была принята подавляющим большинством голосов. Она призывает к «немедленному, постоянному и устойчивому гуманитарному прекращению огня», которое приведет к «концу войны» в секторе Газа. Также резолюция требует предоставление доступа населению сектора Газа к жизненно важным товарам и услугам.
 
120 стран высказались за, 14 — против, 45 стран воздержались.
 
В числе воздержавшихся - Украина, Германия и Индия. 
 
Франция, Россия и Бразилия в числе голосовавших за. 
 
В числе тех, кто против - Израиль, США и Австрия.
 
 
Израиль отверг призыв Генассамблеи ООН к прекращению огня.
 
«Мы категорически отвергаем презренный призыв ООН к прекращению огня. Израиль намерен действовать по ликвидации Хамаса точно так же, как мир действовал против нацистов и ИГИЛ», - заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.
 
В тоже время ХАМАС подержал резолюцию ООН.
 
«ХАМАС приветствует резолюцию ООН, призывающую к немедленному и постоянному гуманитарному спокойствию в секторе Газа», - заявило движение.

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