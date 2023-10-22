ETIAS: ЕС с 2024 года запускает новую систему пересечения границы

Главное: ЕС запустит новую автоматизированную систему пересечения границы ETIAS. Ею смогут пользоваться и граждане Украины.

Детали: Евросоюз запустит новую систему — ETIAS — пересечения границы в 2024 году. Система въезда-выезда будет автоматизированной для граждан Великобритании и других (около 60) стран с безвизовым въездом, не входящих в ЕС. К ним относится и Украина.

Ключевой момент ETIAS - перед поездкой в ЕС теперь граждане из «безвизовых» стран должны будут получить специальное разрешение на въезд, послав предварительно заявку, а также заплатив 7 евро. После одобрения электронное разрешение на поездку будет связано с паспортом человека, срок действия — три года.

Также путешественники будут самостоятельно сканировать свои паспорта при пересечении внешней границы ЕС.

Система зарегистрирует имя путешественника, отсканирует лицо и сделает отпечатки пальцев, дату и место въезда и выезда.

Правила ETIAS будут применяться при въезде во все страны ЕС, кроме Кипра и Ирландии, а также в четыре страны шенгенской зоны, не входящие в ЕС: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию.

ETIAS не будет распространяться на законных резидентов или имеющих долгосрочные визы.

Запуск ETIAS по техническим причинам откладывался уже несколько раз. По последним данным, часть опций заработает в 2024 году, все — в 2025-м.