Магомед Мусаев: «близкий к Кремлю» магнат купил Forbes

Главное: Близкий к Кремлю президент Global Venture Alliance Магомед Мусаев утверждает, что является истинным владельцем бренда Forbes.

Детали: Глобальный бренд Forbes купил «близкий к Кремлю» магнат Магомед Мусаев, пишет The Washington Post.

Официально после майской 800-миллионной сделки новым владельцем считается 28-летний американский миллиардер Остин Рассел. Но издание называет его подставным лицом. Личность настоящего покупателя стала известна во время вечеринки в честь дня рождения Магомеда Мусаева.

По данным издания, в июне бизнесмен собрал друзей в Нью-Йорке на свое 60-летие. Там присутствовали топ-менеджеры американского Forbes.

Во время вечеринки, пишет WP, Магомед Мусаев рассказывал гостям, что он «только что купил глобальный Forbes» и что теперь у него «есть доступ к кому угодно». Остина Рассела Магомед Мусаев называл «лицом» сделки, нужным, чтобы скрыть участие российского бизнесмена. «Я работаю более тонко, — говорил Мусаев. — Не кувалдой и не скальпелем, а лазером».

Справка: Магомед Мусаев — президент венчурного фонда Global Venture Alliance. В 2018 году он приобрел Forbes Russia. The Washington Post называет его бизнесменом, «связанным с правительством РФ».