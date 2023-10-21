Обновления ПДД в Украине 2023: что изменится для водителей

Главное: В Украине обновили ПДД. Основных изменений будет 4.

Детали: В Украине обновили Правила Дорожного Движения (ПДД). По словам представителя Кабмина в ВР Тараса Мельничука, изменения в ПДД внесены с целью приближения законодательства Украины к законодательству ЕС.

Основные изменения:

1. Водителям вне населенных пунктов необходимо при движении включать дневные ходовые огни. В случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар. Ранее такое правило действовало только в период осенне-зимнего сезона.

2. Запрещено перевозить детей ростом менее 150 сантиметров без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка.

3. Запрещена перевозка детей на заднем сиденье мотоцикла и мопеда кроме ряда случаев.

4. Уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.