Израиль не будет начинать операцию а Газе во время визита Байдена, — СМИ

Главное: Израиль снова отложит операцию в Газе. Практически невозможно, чтобы израильская армия начала наземную операцию во время визита Джо Байдена, утверждают источники.

Детали: Израиль вряд ли будет начинать военную наземную операцию в секторе Газа, пока продолжится визит президента США Джо Байдена в страну. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

В публикации отмечается, что появляется «все больше признаков» того, что операция Сил защиты Израиля (ЦАХАЛ) в Секторе Газа не начнется до тех пор, пока американский президент не завершит свой визит солидарности в страну.

По данным немецкого издания, практически невозможно, чтобы Израиль начал наземную операцию во время визита Байдена.

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