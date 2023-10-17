В Карпатах продолжает эпично бушевать зима

Главное: В Карпатах валит снег. Держится мороз.

Детали: На высокогорье Карпат продолжает бушевать настоящая зима. О ситуации на вторник, 17 октября, поведал Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Там рассказали, что происходит на горе Поп Иван Черногорский.

Тут продолжает вовсю идти снег, а температура воздуха держится на отметке 6 градусов мороза.

При этом фиксируется туман, а видимость ограничена до тридцати метров.

Также отмечается, что ветер в горах западный, семь метров в секунду.

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