Минус 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Главное: За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 800 оккупантов. Всего с начала вторжения в Украину погибли более 289 тысяч российских военных.
Детали: С 24 февраля 2022 по 17 октября 2023 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 289 430 человек (+800 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны уничтожены:
— 4979 (+14) танков;
— 9405 (+20) бронемашин;
— 6936 (+26) артиллерийских систем;
— 814 (+0) РСЗО;
— 547 (+0) средств ПВО;
— 318 (+0) самолетов;
— 317 (+0) вертолетов;
— 5291 (+11) БПЛА оперативно-тактического уровня;
— 1533 (+2) крылатые ракеты;
— 20 (+0) кораблей/катеров;
— 1 (+0) подлодка;
— 9293 (+22) единицы автомобильной техники и автоцистерн;
— 982 (+1) единицы специальной техники.
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