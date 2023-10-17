Минус 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Главное: За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 800 оккупантов. Всего с начала вторжения в Украину погибли более 289 тысяч российских военных.

Детали: С 24 февраля 2022 по 17 октября 2023 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 289 430 человек (+800 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С начала войны уничтожены:

— 4979 (+14) танков;

— 9405 (+20) бронемашин;

— 6936 (+26) артиллерийских систем;

— 814 (+0) РСЗО;

— 547 (+0) средств ПВО;

— 318 (+0) самолетов;

— 317 (+0) вертолетов;

— 5291 (+11) БПЛА оперативно-тактического уровня;

— 1533 (+2) крылатые ракеты;

— 20 (+0) кораблей/катеров;

— 1 (+0) подлодка;

— 9293 (+22) единицы автомобильной техники и автоцистерн;

— 982 (+1) единицы специальной техники.

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