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Новости > Смертельное ДТП в Киеве: мужчина на электросамокате погиб под колесами автомобиля

Смертельное ДТП в Киеве: мужчина на электросамокате погиб под колесами автомобиля

Агата Кловская
16.10.23 13:19
162
Смертельное ДТП в Киеве: мужчина на электросамокате погиб под колесами автомобиля

Главное: В Киеве произошло смертельное ДТП. Погиб мужчина на электросамокате.

Детали: Утром понедельника, 16 октября, на улице Крайней (Деснянский район) в Киеве произошло смертельное ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Информируется, что 43-летний водитель Audi совершил наезд на электросамокат под управлением 55-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении и пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Увы, в результате аварии мужчина погиб.

Отмечается, что следователи уже внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований.

В тему: В Киеве на блокпосту произошла стрельба.

Тэги: Киев, ДТП, общество, авария, новости Украины, электросамокат

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