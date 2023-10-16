Смертельное ДТП в Киеве: мужчина на электросамокате погиб под колесами автомобиля

Главное: В Киеве произошло смертельное ДТП. Погиб мужчина на электросамокате.

Детали: Утром понедельника, 16 октября, на улице Крайней (Деснянский район) в Киеве произошло смертельное ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Информируется, что 43-летний водитель Audi совершил наезд на электросамокат под управлением 55-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении и пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Увы, в результате аварии мужчина погиб.

Отмечается, что следователи уже внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований.

В тему: В Киеве на блокпосту произошла стрельба.