Погода готовит неприятный сюрприз: в ближайшие дни украинцам придется мерзнуть

Главное: Погода в Украине меняется. Похолодает еще больше.

Детали: В Украине продолжает холодать. Появился прогноз Гидрометцентра на ближайшие дни.

Синоптики говорят, что во вторник, 17 октября, в большинстве областей нашей страны будет без осадков, только ночью в восточных регионах, а днем на северо-востоке местами пройдут небольшие дожди.

Ожидается ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью будет в среднем от 0 до плюс 5. В Карпатах и горах Крыма прогнозируется от 1 тепла до 4 мороза. На полуострове – 5-10 тепла. Днем воздух прогреется до плюс 7-12, в южных областях – до 11-16 тепла, а в Карпатах – до плюс 1-6.

Завтра в Киеве должно быть сухо. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью прогнозируют плюс 2-4, а днем до 10 тепла.

При этом в среду, 18 октября, по всей Украине обещают без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Ночью станет еще прохладнее – от плюс 4 до минус 1. Днем ожидается 7-14 тепла, в южных регионах ночью 3-8 тепла, а днем плюс 11-16. В Одесской области прогреется до 19 тепла.

Послезавтра в Киеве тоже будет без дождей. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метроов в секунду. Ночью плюс 2-4, а днем 9-11 тепла.

В тему: Карпаты уже эпично занесло снегом.