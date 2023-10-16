В Киеве жилые дома начали подключать к теплу

Главное: В Киеве начали подавать тепло а жилые дома. Для полного запуска централизованного теплоснабжения потребуется несколько дней.

Детали: В Киеве с этого понедельника, 16 октября, начали подключать к теплу жилые дома. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Киев сегодня, 16 октября, начинает подключение к теплу жилых домов», — рассказал городской голова.

Кличко обратил внимание, что уже со вторника синоптики прогнозируют стабильное понижение температуры.

«А на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из самых больших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней», — сказал Кличко.

Так, он назвал решение начать сейчас отопительный сезон «вполне оправданным».

«Поскольку похолодание привело бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения», — объяснил мэр столицы.

Также он добавил, что все ответственные за старт и прохождение отопительного сезона службы Киева «работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлянам необходимые сервисы».

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