Норвегия жестко осудила блокаду Сектора Газа

Главное: Норвегия критикует Израиль. За блокаду Сектора Газа.

Детали: Норвегия резко осудила Израиль за блокаду Сектора Газа. Громкое заявление сделала глава МИД страны Анникен Хюитфельд.

Дипломат сказала: «Вводить полную блокаду, останавливать доступ к электричеству, воде, еде и другим товарам, необходимым гражданскому населению Сектора Газа для выживания неприемлемо».

В ведомстве говорят, что министр «глубоко озабочена обострением конфликта, осуждает действия ХАМАС, считает, что Израиль имеет право на самооборону, но все меры должны быть необходимыми и целесообразными, как требует международное право».

Подчеркивается: «Норвегия как лидер Специального комитета по связям, международной организации по помощи Палестине, призывает мировое сообщество продолжать экономическую поддержку палестинского народа. Гуманитарная помощь населению Сектора Газа должна быть основным приоритетом».

Кроме этого действия Израиля раскритиковал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере: «Мы осуждаем блокаду и меры, направленные против гражданского населения».

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