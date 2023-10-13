НАТО проведет масштабные ядерные учения

Главное: На следующей неделе НАТО проведет масштабные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

Детали: НАТО проведет в Средиземноморском регионе масштабные учения по ядерному сдерживанию. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Североатлантического Совета на уровне министров обороны в Брюсселе, сообщает Укринформ.

По его словам, хотя эти тренировки ежегодные, союзники будут учитывать обстоятельства, связанные с войной России против Украины.

«Российская война против Украины является напоминанием о важной роли, которую ядерное вооружение НАТО играет в сдерживании агрессии. На следующей неделе НАТО проведет ежегодные ядерные учения Steadfast Noon (Непреклонный полдень). Это рутинная тренировка, которая проходит каждый октябрь. В этом году такая тренировка состоится с привлечением Италии, Хорватии и Средиземного моря», — рассказал генсек НАТО.

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