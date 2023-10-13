Во время погони за нелегальными мигрантами в Германии перевернулся микроавтобус – погибло немало людей

Главное: В Германии полиция устроила погоню за нелегальными мигрантами. Перевернулся автобус – погибли люди.

Детали: На юге Германии возле баварской коммуны Ампфинг произошла трагедия. О ней пишет издание Münchner Merkur.

Сообщается, что полиция устроила погоню за микроавтобусом Mercedes, который перевозил двадцать нелегальных мигрантов.

Водитель машины не справился с управлением, после чего на огромной скорости влетел в отбойник автобана A94.

Микроавтобус перевернулся.

Жертвами аварии стали минимум семь человек, в том числе шестилетний ребенок.

Известно, что в салоне были еще дети – они пострадали.

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