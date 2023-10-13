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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 285 920 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 285 920 солдат

Агата Кловская
13.10.23 10:11
79
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 285 920 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 285 920 солдат. Уничтожено 4 931 танк.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 13 октября.

Сообщается, что погибли уже 285 920 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 931 танк, 9 313 боевых бронированных машин, 6 807 артиллерийских систем, 811 РСЗО, 546 средств ПВО, 316 самолетов, 316 вертолетов, 5 264 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 531 крылатую ракету, 20 кораблей/катеров, одну подлодку, 9 203 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 967 единиц специальной техники.

В тему: ТЦК не имеет права проверять документы.

Тэги: общество, Россия, война, контрнаступление, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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