Twitter удалил сотни аккаунтов из-за войны в Израиле

Главное: Twitter удалил сотни аккаунтов, связанных с ХАМАСом. Платформа «собрала руководящую группу для оценки ситуации» вскоре после того, как появились новости о нападении на Израиль, сообщили в компании.

Детали: Социальная сеть Х (Twitter) удалила сотни аккаунтов, связанных с ХАМАСом после атаки боевиков по Израилю. Об этом генеральный директор компании Линда Яккарино заявила в официальном ответном письме Еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретону.

Яккарино отметила, что компания «перераспределила ресурсы и переориентировала внутренние команды, которые круглосуточно работают над разрешением этой быстро развивающейся ситуации».

«В Х нет места для террористических организаций или насильственных экстремистских групп, и мы продолжаем удалять такие учетные записи в режиме реального времени. Х обнаруживает фейковый и манипулятивный контент во время этого постоянно развивающегося и меняющегося кризиса», — говорится в письме.

Гендиректор компании добавила, что платформа «собрала руководящую группу для оценки ситуации» вскоре после того, как появились новости о нападении на Израиль.

Яккарино отметила, что после нападения ХАМАСа на Израиль компания прилагала усилия, чтобы «удалить или маркировать десятки тысяч фрагментов контента», нарушающих правила соцсети по насильственным высказываниям, манипулированию СМИ и графическим материалам.

Кроме того, компания отреагировала на более 80 «запросов на удаление» от органов ЕС по поводу ложного или насильственного контента.

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