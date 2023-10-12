Известного американского спортсмена обвинили в убийстве собственной матери

Главное: США потрясло жуткое преступление. В убийстве собственной матери подозревают бывшего игрока в американский футбол Серхио Брауна.

Детали: В США вспыхнул громкий спортивный скандал. Как передает CNN, бывшего игрока в американский футбол 35-летнего Серхио Брауна задержали по подозрению в убийстве собственной матери.

В сообщении сказано, что об исчезновении мужчины и мамы копам еще 16 сентября заявил брат спортсмена Ник.

Информируется, что на следующий день полиция обнаружила тело 73-летней Миртл Браун в ручье недалеко от ее дома.

После проведения экспертизы стало ясно, что женщину убили.

Говорится, что Серхио Брауна арестовали в Мексике по требованию американской полиции, а во вторник бывшего спортсмена экстрадировали в США. Позже его перевезут в штат Иллинойс, где предъявят обвинение в убийстве.

Добавим, что Серхио Браун провел семь сезонов в Национальной футбольной лиге США, выступая за такие клубы как «Нью-Ингленд Пэтриотс», «Индианаполис Колтс», «Джэксонвилл Джагуарс» и «Баффало Биллс».

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