Синоптик огорошила украинцев своим прогнозом погоды на ближайшие дни

Главное: Погода в Украине меняется. Ожидается похолодание.

Детали: Стало известно, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует похолодание и дожди, которые придут в нашу страну уже в пятницу, 13 октября.

При этом еще завтра должно быть тепло.

Впрочем, Украину будет пересекать атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, в центре, Харьковской и Одесской областях местами пройдет небольшой дождь.

В то же время, как отмечается, в большинстве областей востока и юга должно быть без осадков.

Воздух прогреется до 14-18 тепла, на юге и западе прогнозируется плюс 16-22.

Информируется, что ветер будет преимущественно северо-западный, умеренный.

Что касается Киева, то возможен небольшой дождь, будет плюс 17-18.

При этом, по ее словам, уже с понедельника, 16 октября, в Украине сильно похолодает.

В тему: В одном из регионов Украины уже выпал снег и ударил крепкий мороз.