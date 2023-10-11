Прорыв нефтепровода в Ивано-Франковской области: в Германии скончались двое пострадавших

Главное: Жертвами прорыва нефтепровода в Ивано-Франковской области стали два человека. Они скончались в немецкой больнице.

Детали: В Германии скончались два человека, которые были доставлены в одну из местных больниц после прорыва нефтепровода в Ивано-Франковской. Об этом информировала глава местной ОГА Светлана Онищук.

Как известно, трагический инцидент случился еще 30 сентября, когда из-за утечки нефтепродукта в селе Стримба загорелся частный дом. В результате тогда пострадали девять человек, в том числе двое детей.

Чиновница сообщила: «Грустные новости из Германии, куда были отправлены на лечение четыре пострадавших. Двое взрослых – мужчина 35 лет и женщина 39 лет, за жизнь которых сначала боролись прикарпатские медики, а позже ведущие немецкие, не выжили. Этой ночью их не стало».

Отмечается, что сейчас в Германии находятся еще двое мальчиков с тяжелыми ожоговыми травмами.

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