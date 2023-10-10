Мохаммед Дейф: что из себя представляет организатор атаки на Израиль

Главное: Financial Times рассказала про организатора атаки палестинцев на Израиль, которого зовут Мохаммед Дейф. За ним 20 лет охотится израильская разведка.

Детали: Что известно об организаторе атаки на Израиль и руководителе военного крыла ХАМАСа Мохаммеде Дейфе, рассказывает Financial Times.

За Мохаммедом Дейфом уже 20 лет охотится израильская разведка. Считается, что после авиаудара он потерял руку и ногу, получил паралич и передвигается на инвалидной коляске.

Мохаммед Диаб Ибрагим Масри родился в лагере беженцев в 1965 году в палестинском городе Хан-Юнис. Окончил Исламский университет Газы, играл там в театре.

Его родители сражались в арабо-израильских войнах. Еще юношей в конце 1980-х он в первые же годы существования ХАМАСа Мохаммед Дейф присоединился к движению. Снимался в пропагандистских роликах.

Вскоре Мохаммед Дейф стал известен как один из самых многообещающих и жёстких командиров. Получил прозвище «Дейф» (то есть «гость») из-за манеры ненадолго останавливаться у лояльных организации палестинцев, тем самым избегая обнаружения разведкой.

Мохаммед Дейф близок к Яхие Айяшу, командиру-«инженеру» ХАМАСа, организатору нескольких терактов в автобусах. Мохаммед Дейф стал экспертом по вооружениям, одним из создателей лабиринта туннелей под сектором Газа и неуправляемых ракет «Кассам», которыми ХАМАС уже 22 года бомбит Израиль.

Его низкотехнологичные ракеты почти сокрушили «Железный купол» Израиля в ходе 11-дневной войны 2021 года.

По мнению израильских спецслужб, Мохаммед Дейф организовал немало терактов, в том числе вооружённые нападения на израильских военнослужащих.

Его неоднократно пытались нейтрализовать. Считается, что в 2014 году под авиаударом израильской авиации погибли одна из его жён, дочь и сын Мохаммеда Дейфа. В ХАМАСе это отрицают.

7 октября Мохаммед Дейф опубликовал 10-минутное обращение о начале операции «Наводнение Аль-Аксы», в котором призвал «изгнать оккупантов со священной земли», обратился к другим арабским странам с тем, чтобы они присоединились к военным действиям.