Климатические активисты это новые коммунисты, - пишет BILD

Главное: Климатических активистов, которые блокируют дороги и аэропорты, учат по идеологии, схожей с коммунизмом. Врагами называются «полиция, церковь, университеты, партии, СМИ». Инструментом борьбы является нарушение общественного порядка.

Детали: Климатических активистов «Последнего поколения», которые блокируют дороги и аэропорты в Германии, обучают по идеологии, схожей с коммунизмом, пишет BILD, ознакомившись с внутренними обучающими документами этой организации.

В них говорится, что идеологическая составляющая важнее личности или группы, а спасение мира должно осуществиться через «изменение системы, революцию». «Революционная искра» при этом должна «распространиться на другие страны», чтобы вызвать «глобальные перемены».

«Мы хотим передать власть в руки народа», — заявлено в документах.

Врагами называются «полиция, церковь, университеты, партии, СМИ», которых объявляют ответственными за изменения климата.

Активистам внушают, что их борьба за климат важнее, чем демократия, ведь «партийная система бессильна».

Инструментами борьбы являются «нарушение общественного порядка, которое нельзя игнорировать, которое привлечёт внимание СМИ и спровоцирует материальные затраты». Делать это нужно пока руководству движения не станет заметна существенная реакция со стороны государства.