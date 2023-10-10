Раскол в Ватикане: кардиналы осудили заявление Папы римского в поддержку гомосексуализма

Главное: Пять кардиналов призвали Папу Франциска подтвердить, что католическая церковь не даст благословение на греховные однополые отношения.

Детали: Пять кардиналов осудили заявление Папы римского о том, что гомосексуализм — не преступление, пишет Yeni Şafak. Они призвали Папу Франциска подтвердить, что католическая церковь не даст благословение на греховные однополые отношения и любые сексуальные связи вне брака.

Более 450 епископов встретились на трехнедельном синоде в Ватикане, чтобы обсудить будущее католической церкви Решение Папы относительно вовлечения женщин и представителей ЛГБТ к делам католической церкви потрясло консерваторов. Они предупредили, что любые изменения могут привести к расколу.

Против Франциска яро выступили его критики, принадлежавшие к более доктринерскому поколению кардиналов и назначенные папой Иоанном Павлом II или Папой Бенедиктом XVI.

Они напомнили: Ватикан учит, что к гомосексуалистам следует относиться с уважением, однако гомосексуальные действия «по своей природе являются неправильными».