Игорь Дворецкий считает работу с аудиторией ключевой для Developer Advocate

Одна из главных задач, для почти всех DA — делать аудиторию более осознанной в том, какие технологии есть сейчас, даже если это не непосредственно работа с людьми.

Большинство DA из коммерческих компаний встречается на конференциях или даже на митапах. Они, вероятнее всего, будут спикерами, хотя могут быть и организаторами. Например, выслушав выступление DA на конференции, специалист может понять, как использовать эту технологию для своего проекта. Или в противном случае, что она ему совсем не подходит.

Работа DA не сугубо технологична. Это человек, в обязанности которого входит общение с сообществом. И если ты организуешь локальный митап — это огромный плюс для тебя. Это не обязанность на твоей позиции, потому что может отнять достаточно много времени и сил.

Cloud Native Computing Foundation организует более 170 митапов по всему миру. И вот работа с митапным сообществом — одна из обязанностей Игоря Дворецкого. Это может быть продвижение в соцсетях, поиск спикеров или даже помощь с футболками и наклейками. Причем, проживая, например, во Львове, нет необходимости организовывать непосредственно митапы в этом городе, а достаточно работать с глобальным митап-сообществом.

В коммерческих компаниях, где есть больший штат, может быть распределение: этот DA, например, занимается более технологическими вопросами, а другой сосредоточен на работе с сообществом. У Игоря Дворецкого больше опыта выступлений на конференциях, работы с сообществом, а его коллега — автор нескольких книг по Software Engineering и активный блоггер. Но, конечно, это не значит, что кто-то не пишет блоги, а кто-то не выступает на конференциях.

Remote — еще одна особенность этой позиции. Очень часто от DA не требуется работать в офисе. Даже если такое требование, будет высока вероятность, что он там проводит немного времени, потому что позиция предусматривает постоянные рабочие поездки. За 2018 год Игорь Дворецкий провел 250 дней в путешествиях, а всего за последние несколько лет посетил 20 стран и 68 городов. Это были рабочие поездки в Австралию, Бельгию, Великобританию, Данию, Канаду, Китай, Нидерланды, Германию, США, Францию, Чехию, Швейцарию.