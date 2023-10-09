В оккупированном Крыму стремительно растут антироссийские настроения, — ЦНС

Главное: В Крыму крепнут антироссийские настроения. Московские кураторы недовольны уровнем поддержки власти России жителями временно оккупированного Крыма, утверждают в Центре национального сопротивления.

Детали: Гауляйтер оккупированного Крыма Аксенов испытывает проблемы из-за падения поддержки РФ местным населением: на полуострове крепнут антироссийские настроения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Московские кураторы недовольны уровнем поддержки власти России жителями временно оккупированного Крыма. Согласно последним результатам социологических исследований, которые заказывала администрация Путина, на полуострове резко растут антироссийские настроения, из-за чего глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов имел неприятный разговор с кремлевскими кураторами», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сам Аксенов в свою защиту предоставил «аналитический» доклад в Москву о причинах роста антироссийских настроений, и ключевой проблемой называет экономическое, в частности влияние санкций, из-за чего выросли цены на лекарства и товары первой необходимости.

«Фактически, ключевой проблемой является переориентация ресурсов полуострова на обеспечение военных потребностей с рф. Например, дефицит отдельных наименований лекарств связан с тем, что в первую очередь медицинское обеспечение предоставляется раненым россиянам в госпиталях. Также на полуострове фиксируется существенный дефицит рабочей силы из-за мобилизации мужского населения. Например, в сельскохозяйственном секторе дефицит рабочей силы составляет 77%», — говорится в сообщении ЦНС.

Центр национального сопротивления утверждает, что козлом отпущения на этот раз стал так называемый министр энергетики и топлива Крыма Игорь Корень, недавно подавший в отставку: именно на него Аксенов возлагает ответственность за рост цен на топливо, а соответственно, и на товары первой необходимости.

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