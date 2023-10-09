В Киеве ураганный ветер валил деревья

Главное: В Киеве ураган повалил деревья, опасность сохраняется. 7-8 октября спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы совершили восемь выездов для устранения чрезвычайных ситуаций.

Детали: В выходные, 7-8 октября, ураган повалил в Киеве немало деревьев. Опасность падения деревьев остается, сообщают в КМВА и просят жителей и гостей города соблюдать осторожность.

Сообщается, что 7-8 октября спасатели коммунальной аварийно-спасательной службы совершили восемь выездов для устранения чрезвычайных ситуаций.

Спасателям КАРС пришлось освободить несколько легковых автомобилей от поваленных деревьев, убирать сваленные деревья с проезжей части и аварийную водосточную трубу на жилом доме. Призываем киевлян, во время сильного ветра не находиться вблизи деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт, говорится в сообщении.

В КМВА напоминают, что при падении деревьев или веток, травмировании людей следует информировать экстренные службы: 101 или 103. КАРС Киевская служба спасения: 044-430-37-13.

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