Надавав пільгові кредити родичам Дмитра Медведєва, — журналісти розповіли як Андрій Пишний знищував Ощадбанк

Незважаючи на одну з найбільших мереж відділень для обслуговування фізичних осіб, на 1 серпня 2023 Ощад вперше поступився комерційному Універсалбанку (monobank) своїм другим місцем в картковому рейтингу, яке утримував довгі роки. Про це йдеться у розслідуванні «Ощадбанк: від лідера ринку до „тягаря“ для держави».

Однією з причин таких результатів автор називають нібито корупцію та неефективне управління банком за часів Андрія Пишного. Так, «Ощадбанк» нібито втратив близько 2 млрд грн на продажі облігацій внутрішньої держпозики «Банку 3/4». Про це стало відомо з ухвали Печерського суду Києва, розміщеної в Єдиному реєстрі судових рішень. Тоді у 2013 — 2015 роках «Ощадбанк» продав через «Фондову біржу «Перспектива» «Банку ¾» ОВДП на 22,4 млрд. гривень. Відсотковий дохід за цими паперами виплачується з держбюджету та становить 8,5-10% річних від номінальної вартості. Як з’ясувалося, не дочекавшись отримання багатомільйонної вигоди, державний Ощадбанк нібито продав облігації «Банку 3/4» за кілька днів до дати виплати процентного доходу.

«Також у грудні 2017 року НАБУ провело вилучення документів в Ощадбанку у справі про конфіскацію грошей Януковича. Тоді стало відомо, що НАБУ проводить розслідування щодо голови правління Ощадбанку Андрія Пишного та його підлеглих за підозрою у розтраті майна на $21 млн у рамках виконання рішення суду щодо конфіскації грошей Януковича. НАБУ підозрювало, що розтрата відбулася шляхом списання $20,98 млн, що знаходилися на рахунках кіпрської Opalcore Ltd. в Ощадбанку та подальшого їх перерахування на користь держави в порядку спеціальної конфіскації», — йдеться у розслідуванні.

Ускладнили фінансовий стан установи нібито і скандальні історії про реструктуризацію кредитів на пільгових умовах на шкоду інтересам Ощадбанку.

«Почали розповзатися чутки про корупцію. Найскандальніша історія — це реструктуризація кредитів ТОВ „Три О“ — власника ТРЦ „Гулівер“ (Gulliver). Кредит на $537,2 млн. реструктуризували під 3,65% річних до 2025 року. Також нібито на непрозорих умовах було досягнуто угоди про реструктуризацію кредитів для компаній, пов’язаних із Олегом Бахматюком, Борисом Колесніковим та Петром Порошенком. Загалом же кампанія з реструктуризації/списання кредитів в Ощадбанку була масштабною — понад 44 млрд. грн. Все це негативно позначалося на фінансовому результаті держструктури: на 1 січня 2015 року банк показав збиток 8,6 млрд. грн., а на 1 січня 2016-го — 12,3 млрд. грн», — пояснюють к розслідуванні.

Нагадаємо, власником «Гулівера» є Віктор Поліщук, який нібито одружений на племінниці дружини голови радбезу рф Дмитра Медведєва.

Автори зазначають, що фінансовий стан Ощада поступово покращується, але це вже нібито заслуга нового керівництва.

«Шлейф критики продовжує тягнутися за Андрієм Пишним і після його переходу до НБУ. Регулятора неодноразово критикували і за високі ставки за депозитними сертифікатами, які цілком відірвані від інфляційних реалій, і за фіксований валютний курс, і за неузгоджену з мінфіном монетарну політику, що коштувала державі мільярди гривень, які так необхідні у війні за незалежність країни», — зазначають автори.