Минобороны Израиля рапортовало о полной блокаде сектора Газа

Главное: Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа. Там не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива, подчеркнул глава израильского Минобороны Йоав Галлант.

Детали: Министр обороны Израиля Йоав Галлант отдал указ о полной блокаде сектора Газа. Об этом 9 октября сообщила газета The Times of Israel.

«Я отдал приказ — Газа будет находиться в полной блокаде. Не будет ни электричества, ни продовольствия, ни топлива. Мы боремся с варварами и действуем соответственно», — подчеркнул он.

Сектор Газа — территория протяженностью 41 км и шириной 10 км между Израилем, Египтом и Средиземным морем, где проживает около 2,3 миллиона человек.

Израиль контролирует воздушное пространство над Газой и ее береговой линией, а также ввоз и вывоз товаров через пограничные пункты. Аналогичный контроль за участком границы с сектором осуществляет Египет.

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