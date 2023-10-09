Террористы ХАМАС казнили часть заложников, — СМИ

Главное: Журналисты проанализировали видео, на которых изображены гражданские израильтяне, захваченные палестинскими боевиками. Они пришли к выводу, что часть заложников были казнены.

Детали: Боевики ХАМАС казнили, по крайней мере, часть заложников, захваченных ими во время нападения на Израиль. Об этом пишет CNN, проанализировав геолокированные видео из зоны конфликта.

Речь идет о видео, на которых изображены пять гражданских израильтян, захваченных палестинскими боевиками. В другом видео, снятом практически на том же месте, видны вооруженные боевики, сожженные автомобили и четыре тела на земле.

Журналисты считают, что заложники на первом видео и мертвые тела на втором — это одни и те же лица. Что случилось с пятым заложником, неизвестно.

В тему: По информации украинской разведки, РФ могла передать террористам ХАМАС захваченное на фронте западное оружие. Теперь страна-агрессор готовит масштабную кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке.