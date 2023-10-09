Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В НАТО продолжают «юлить» по поводу перспектив членства Украины в Альянсе

В НАТО продолжают «юлить» по поводу перспектив членства Украины в Альянсе

Агата Кловская
09.10.23 14:40
148
В НАТО продолжают «юлить» по поводу перспектив членства Украины в Альянсе

Главное: В НАТО не знают, когда примут в свои ряды Украину. Это признал заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ.

Детали: Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ признал, что в Альянсе до сих пор не знают, когда смогут принять в свои ряды Украину. Он выступил на заседании парламентской ассамблеи военного блока в Дании

Чиновник отметил: «Мы идем в этом направлении. Речь идет не только о технических условиях. Сами украинцы и многие государства-члены призывают не создавать дополнительных бюрократических проверок, так как речь идет о политическом решении».

При этом было сказано: «Я не знаю, когда государства и национальные парламенты смогут достичь консенсуса по этому вопросу, но я знаю, что Украина близка к нам как никогда».

В тему: В НАТО призвали союзников увеличить производство боеприпасов для Украины.

Тэги: Украина, мир, НАТО, политика, война

Комментарии

Статьи

09.10.23 14:10

Новая Война Судного дня: Палестина напала на Израиль <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Из-за миграции и мобилизации Украине не хватает рабочих рук
06.10.23 19:40

Из-за миграции и мобилизации Украине не хватает рабочих рук

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.10.23 18:15

Игорь Дворецкий считает работу с аудиторией ключевой для Developer Advocate
09.10.23 16:56

В оккупированном Крыму стремительно растут антироссийские настроения, — ЦНС
09.10.23 16:31

В Киеве ураганный ветер валил деревья
09.10.23 16:10

Надавав пільгові кредити родичам Дмитра Медведєва, — журналісти розповіли як Андрій Пишний знищував Ощадбанк
09.10.23 16:07

Конгрессмен-республиканец призвал отдать Тайваню вооружение, предназначенное для Украины
09.10.23 15:56

Минобороны Израиля рапортовало о полной блокаде сектора Газа
09.10.23 15:48

В КГВА объяснили, как будут работать укрытия в учреждениях дошкольного образования
09.10.23 15:42

В Украине ожидается небывалый урожай одного из стратегических продуктов
09.10.23 14:45

Террористы ХАМАС казнили часть заложников, — СМИ
09.10.23 14:32

В Киеве две юные девушки совершили самоубийство
09.10.23 13:42

Россия передала ХАМАС захваченное в Украине западное оружие, - разведка
09.10.23 10:09

Евреи никак не могут вытеснить палестинцев с захваченной территории Израиля
09.10.23 09:51

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 282 630 солдат
09.10.23 09:11

Нина Матвиенко: умерла знаменитая украинская певица
07.10.23 11:18

Словакия отказывается помогать Украине оружием
07.10.23 10:12

Палестина атаковала Израиль: выпущено более 5000 ракет, началась бойня в захваченных еврейских городах
06.10.23 16:16

ВРУ увеличила расходы на оборону более чем на 300 млрд гривен
06.10.23 14:25

Представителям ТЦК запрещено удерживать и избивать людей, если они отказываются подписывать повестку
06.10.23 13:13

Назван лауреат Нобелевской премии мира 2023
06.10.23 13:13

Электронные повестки в Украине и блокировка банковских счетов уклонистов могут стать реальностью
06.10.23 14:25

Представителям ТЦК запрещено удерживать и избивать людей, если они отказываются подписывать повестку
03.10.23 15:37

Вспышка гепатита А зафиксирована на Днепропетровщине
03.10.23 14:04

По дороге в Украину с главой МИД Швеции произошел нелепый курьез
04.10.23 13:30

Объявлены лауреаты Нобелевской премии-2023 по химии
04.10.23 15:00

Единый электронный реестр военнообязанных Украины «Оберіг» наполнен почти на 100%
03.10.23 16:24

Американский сенатор резко высказался по поводу коррупции в Украине
04.10.23 08:49

Решение суда о незаконности мобилизации в Украине обжаловать не получилось
04.10.23 10:29

Маск похвастался успехами SpaceX в этом году
03.10.23 11:20

В сентябре украинцы стали активнее скупать валюту
04.10.23 09:35

Украинцы стали чаще покупать новые автомобили: известны самые популярные марки
Фото и Видео
Постельные клопы атаковали Францию
Постельные клопы атаковали Францию
Постельные клопы атаковали Францию
Постельные клопы атаковали Францию
Марина Мачете: «Мисс Португалия» стала... трансгендер
Марина Мачете: «Мисс Португалия» стала... трансгендер
Палестина атаковала Израиль: выпущено более 5000 ракет, началась бойня в захваченных еврейских городах
Палестина атаковала Израиль: выпущено более 5000 ракет, началась бойня в захваченных еврейских городах
Байден избивает собак ногами
Байден избивает собак ногами
Брюссель изнасиловал Польшу и Венгрию, - Орбан
Брюссель изнасиловал Польшу и Венгрию, - Орбан
Известный рэпер опозорился на видео
Известный рэпер опозорился на видео
Смертельное наводнение в Индии унесло десятки жизней
Смертельное наводнение в Индии унесло десятки жизней
Пригожин и Уткин подорвали себя сами, — Путин
Пригожин и Уткин подорвали себя сами, — Путин
Оккупанты ракетой убили 48 человек в Харьковской области
Оккупанты ракетой убили 48 человек в Харьковской области
В РФ учителя поздравили Путина... портретами Бандеры
В РФ учителя поздравили Путина... портретами Бандеры
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.