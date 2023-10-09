В НАТО продолжают «юлить» по поводу перспектив членства Украины в Альянсе

Главное: В НАТО не знают, когда примут в свои ряды Украину. Это признал заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ.

Детали: Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ признал, что в Альянсе до сих пор не знают, когда смогут принять в свои ряды Украину. Он выступил на заседании парламентской ассамблеи военного блока в Дании

Чиновник отметил: «Мы идем в этом направлении. Речь идет не только о технических условиях. Сами украинцы и многие государства-члены призывают не создавать дополнительных бюрократических проверок, так как речь идет о политическом решении».

При этом было сказано: «Я не знаю, когда государства и национальные парламенты смогут достичь консенсуса по этому вопросу, но я знаю, что Украина близка к нам как никогда».

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