Как оказалось, Е-реестр в Украине наполнен уже более чем на 90%.

Главное: В Украине уже работает Единый электронный реестр военнообязанных «Оберіг». Он наполнен уже более чем на 90%.

Детали: Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине уже вовсю работает Единый электронный реестр военнообязанных «Оберіг». Его слова цитирует «Эспрессо ТВ».

Чиновник сказал, что его ведомство ожидает видения новой команды министерства обороны по данному вопросу.

Было отмечено: «Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования защиты к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, который не имеет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки сенситивной информации».

Уточняется, что данный Е-реестр уже наполнен более чем на 90%, однако, по его словам, имеются вопросы сервисов на базе «Оберіга» и какими они будут.

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